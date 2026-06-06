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قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة مصر ضد البرازيل...

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قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة مصر ضد البرازيل...

قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة مصر ضد البرازيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 05:17 مساءً - يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل، في لقاء يقام فجر الأحد 7 يونيو، تحت قيادة حسام حسن، بينما يقود الإيطالي كارلو أنشيلوتي منتخب السامبا.

ويحتضن ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند الأمريكية المباراة التي تمثل الاختبار الأخير للمنتخبين قبل انطلاق الحدث العالمي، حيث يطمح الفراعنة إلى تقديم أداء قوي والخروج بمكاسب فنية ومعنوية قبل بداية مشوارهم في المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

سيتم نقل المواجهة عبر شاشة ON Sport، كما يمكن متابعة اللقاء مجانًا من خلال قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

معلق مباراة مصر والبرازيل

أوكلت شبكة أبو ظبي الرياضية مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الإماراتي عامر عبد الله.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح الأحد بتوقيت مصر والسعودية، على أرضية ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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