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حسام حسن بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل مصر...

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حسام حسن بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل مصر...

حسام حسن بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 05:17 مساءً - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيلة الأقرب لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي فجر الأحد على الأراضي الأمريكية، في ثاني تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات المونديال، بعدما خاض مواجهة سابقة ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

مجموعة مصر في كأس العالم 

يسعى حسام حسن إلى استغلال المباراة للوقوف على مستوى لاعبيه أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، خاصة أن المنتخب المصري ينتظره مشوار صعب في كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ومن المنتظر أن يقود الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش الخط الأمامي للفراعنة، في ظل الاعتماد على القوة الهجومية للثنائي أمام دفاعات السامبا، بينما يواصل الجهاز الفني الاعتماد على رباعي دفاعي لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام البرازيل

حراسة المرمى: شوبير.

خط الدفاع: هاني، ربيعة، حسام عبد المجيد، فتوح.

خط الوسط: فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، زيزو.

في خط الهجوم: صلاح، عمر مرموش.

محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

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