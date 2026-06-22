رغم حرب الإبادة والتهجير القسري.. غزة تحتفل بالفراعنة بعد تحقيق منتخب مصر الانتصار التاريخى فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 12:30 مساءً - حرص مواطنو قطاع غزة على متابعة وتشجيع المنتخب الوطنى المصرى فى ثانى مبارياته، اليوم الاثنين، والتى جمعته بمنتخب نيوزيلندا ضمن تصفيات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم الذى تستضيفه كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

كيف عبر أبناء القطاع عن دعمهم للفراعنة؟

وانتشرت مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى لجماهير غزة أثناء مشاهدتها لمباراة المنتخب، حيث حرص أبناء القطاع على رفع العلم المصرى والاحتفال بأداء المنتخب المصرى الرائع أمام منافسه رغم ما يمر به القطاع من حرب إبادة وعمليات تهجير قسرى على يد الاحتلال الإسرائيلى.

وحقق منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، انتصاراً تاريخياً هو الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد فوزه المثيرة على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. أقيمت المباراة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

واعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ومستغلاً التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران.