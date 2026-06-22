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ضبط (115) ألف مخالفة مرورية و (53) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

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ضبط (115) ألف مخالفة مرورية و (53) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط (115) ألف مخالفة مرورية و (53) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 02:18 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114966 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1178 سائقًا، وأسفر الفحص عن ثبوت إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 468 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة. كما تم فحص 158 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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