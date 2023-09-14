ارتفاع سعر النفط بسبب شح المعروض

انت الأن تتابع خبرارتفاع سعر النفط بسبب شح المعروض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد تراجعها قليلا في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.



صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 92.05 دولارا للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 88.71 دولارا.



وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023، سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.



كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء، بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.



وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 شهور الأربعاء، قبل أن تظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب.



وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون.



وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.



وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة باعتبارها تأكيدا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.



وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.