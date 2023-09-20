الحكومة: مأخذ مياه ومحطة تنقية لخدمة توسعات المنطقة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:14 صباحاً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع: “نستهدف توافر المرافق بوجه عام في هذه المنطقة الحيوية (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، خاصة في ظل بدء التنمية أيضا بمدينة السويس الجديدة، وكذا المشروعات الأخرى بالمنطقة”.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه التي تخدم هذه المنطقة، والطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.

كما استعرض الاجتماع احتياجات المنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسعات، وبدء دخول المشروعات المختلفة الخدمة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة التي تفي بهذه الاحتياجات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التكليف بالبدء في تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة لتنقية المياه، بما يخدم التوسعات في المشروعات التنموية بالمنطقة.