انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار في السوق المحلي السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، السبت، 3018 طن خضار، و1281طن فواكه، و 250 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق،

وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام: