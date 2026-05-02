نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: انخفاض مديونية الشركاء الأجانب إلى 714 مليون دولار وتسويتها بالكامل الشهر المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 08:01 مساءً - أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

