انت الأن تتابع خبر أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض جماعي، الاثنين، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل من قرارات أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة، على الرغم من تباين القطاعات والبورصات الرئيسية. وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

كما أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنسبة، 0.38 بالمئة، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.06 بالمئة. وخسر مؤشر كاك الفرنسي نحو 0.21 بالمئة.