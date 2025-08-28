الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الخميس حوالي 9.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3722 عقداً ليرتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2965 نقطة بارتفاع نسبته 0.01 بالمئة.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع