ناصر ماهر يوقع لبيراميدز 4 سنوات ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 05:20 مساءً - حصل نادي بيراميدز على توقيع ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واشترطت إدارة الزمالك الحصول على قيمة الصفقة كاملة دفعة واحدة وبشكل نقدي، بينما أبدت إدارة بيراميدز رغبتها في سداد المقابل المالي على عدة دفعات، وهو ما لا يزال محل نقاش بين الطرفين.ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي لصالح نادي بيراميدز، في ظل الاتفاق على كافة البنود التعاقدية مع اللاعب، وبقاء بعض التفاصيل المالية العالقة بين الناديين فقط قبل الإعلان النهائي.