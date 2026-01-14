ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 05:20 مساءً - رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.