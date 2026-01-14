بعد فوزه برئاسة عربية النواب.. أبو هميلة: اللجنة فى قلب التحديات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، عقب فوزه برئاسة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة ستضطلع بدور فاعل في خدمة المصالح الوطنية، والتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

وأوضح أبو هميلة أن لجنة الشئون العربية تمتلك أدوات متعددة لتعزيز ودعم أطر التعاون المصري-العربي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية على أن اللجنة ستكون دائما سندا للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وداعمًا للقيادة السياسية في تحركاتها الإقليمية والدولية.

وأعرب محمد صلاح أبو هميلة، عن تطلعه إلى أن تحقق مصر مزيدا من التقدم والانتصارات خلال المرحلة المقبلة.