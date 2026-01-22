للكبار فقط +18… تردد قناة Adult Movies وطريقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - تحظى قنوات الأفلام الأجنبية باهتمام شريحة كبيرة من المشاهدين خاصة القنوات المتخصصة في عرض أفلام للكبار فقط ومن بينها قناة Adult Movies التي يبحث عنها كثيرون لمتابعة محتواها المميز، ومع التغييرات المستمرة في عالم البث الفضائي يزداد البحث عن التردد الصحيح لضمان مشاهدة مستقرة دون تشويش أو انقطاع.

ما الذي يميز قناة Adult Movies؟

تعتمد قناة Adult Movies على عرض أفلام أجنبية مخصصة للكبار فقط+18 على مدار اليوم وتتميز بجودة عرض مقبولة وسهولة استقبالها على أغلب أجهزة الرسيفر ما جعلها ضمن القنوات الأكثر بحثًا في هذا التصنيف.

تردد قناة Adult Movies

لاستقبال القناة بنجاح يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القمر الصناعي: Hot Bird

التردد: 11373

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

نظام البث: DVB-S2

الحالة: مشفر

ملاحظة: قد تتغير الترددات من وقت لآخر لذلك يفضل إجراء تحديث دوري للقنوات في حالة توقف البث.

طريقة ضبط القناة على الرسيفر