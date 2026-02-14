نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية: حريصون على تيسير دعم مشروعات تطوير البنية التحتية في أفريقيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 14 فبراير 2026 07:06 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، ليراتو ماتابوجا مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودعم جهود التنمية والبنية التحتية بالقارة.

قدم وزير الخارجية التهنئة للمفوضة بمناسبة انتخابها لمنصبها الجديد، معربًا عن ثقة مصر في قدرتها على قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات التنمية الاقتصادية بالقارة وتنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063، بما يعزز مسارات التكامل والتنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكداً الحرص خلال رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، على تيسير دعم تنفيذ مشروعات برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، بما يسهم في دفع مشروعات البنية التحتية القارية وتعزيز الترابط الإقليمي.

كما أشار وزير الخارجية إلى المشروعات القارية التي توليها مصر أهمية خاصة، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، مؤكداً الحرص على الانخراط في تنفيذ ممر “لوبيتو”، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز الجهود القارية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبحث فرص التعاون المشترك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذه المجالات، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية والبنية التحتية بالقارة، معربًا عن رغبة مصر في تعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا المجال الحيوي.

من جانبها، أعربت ليراتو ماتابوجا عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التنمية والتكامل القاري، مؤكدةً تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وتطلعات شعوب القارة.

