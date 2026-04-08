سلامة الغذاء توقع بروتوكول تعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم مخاطر الأغذية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 09:13 مساءً - محمد أحمد _ وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر BFR، وهو وكالة علمية تابعة للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، تقدم المشورة بشأن سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك والمخاطر الكيميائية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الفني والعلمي بين الجانبين في مجالات تقييم مخاطر سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، وإدارة المخاطر المرتبطة بالغذاء، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الزيارات الفنية بين الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأنظمة الرقابية وفقًا لأحدث الممارسات الدولية.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيتها للانفتاح على المؤسسات الدولية المرموقة، والاستفادة من الخبرات الرائدة في مجال تقييم المخاطر، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجانب الألماني عن تطلعهم إلى بناء شراكة فعالة مع الهيئة، تسهم في تحقيق مستويات متقدمة من حماية صحة المستهلك، وتدعم الجهود المشتركة لمواجهة تحديات سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود نحو تطبيق أفضل الممارسات العلمية في مجالي تقييم المخاطر وسلامة الغذاء، بما يضمن أعلى مستويات الحماية لصحة المواطنين.

