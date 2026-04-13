الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 11:56 صباحاً - _ انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، تحت ضغط صعود الدولار، في وقت ساهم فيه الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة في زيادة المخاوف بشأن التضخم، ما قلّص التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وبحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 4694.30 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريل. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.4% إلى 4717.80 دولارًا.

ويعكس هذا التراجع تأثر المعدن الأصفر بارتفاع العملة الأمريكية، إلى جانب تغير توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسواق الطاقة.

