تفاصيل خبر بلومبرج: مبيعات النفط السعودي للصين ستنخفض إلى النصف الشهر المقبل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 07:06 مساءً - – نقلت وكالة بلومبرج نيوز ​عن متعاملين أن ‌مبيعات النفط الخام السعودي إلى ​الصين ستنخفض إلى ​النصف الشهر المقبل، ⁠وسط تداعيات الحرب ​في الشرق الأوسط ​على تدفقات النفط وارتفاع الأسعار.

وأشار التقرير إلى ​أن أرامكو ​السعودية ستشحن نحو 20 مليون ‌برميل ⁠من النفط إلى عملائها في الصين خلال مايو ​انخفاضا ⁠من نحو 40 مليون ​برميل مخصصة ​للشحن ⁠في أبريل.

ولم تتمكن من ⁠التأكد ​من ​صحة التقرير على الفور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلومبرج: مبيعات النفط السعودي للصين ستنخفض إلى النصف الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي