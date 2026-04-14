ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية تعبر مضيق هرمز رغم الحصار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:56 صباحاً - _ أظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء، رغم الحصار الأمريكي المفروض على هذا الممر البحري الحيوي.

وبحسب البيانات، فإن الناقلة «ريتش ستاري» مملوكة لشركة صينية ويعمل على متنها طاقم صيني، في خطوة تعكس استمرار حركة بعض الشحنات عبر المضيق رغم التوترات المتصاعدة والإجراءات الأمريكية الأخيرة.

وفي ذات السياق قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن أحرزت تقدمًا كبيرًا في المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن استكمال المسار التفاوضي بات مرهونًا بخطوات من جانب طهران.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن “الكرة الآن في ملعب إيران”، في إشارة إلى انتظار الولايات المتحدة لمواقف عملية من الجانب الإيراني لدفع المفاوضات قدمًا.

وأشار فانس إلى أن بلاده تتوقع من إيران اتخاذ خطوات لفتح مضيق هرمز، محذرًا من أن مسار المحادثات قد يتغير حال عدم الاستجابة، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.

