من هي بسنت سليمان ويكيبيديا؟ القصة الكاملة والآثار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:29 مساءً - بسنت سليمان هي موديل مصرية وصانعة محتوى عن الموضة والجمال أقدمت على إنهاء حياتها منذ يومين وذلك خلال بث مباشر على الفيسبوك تحديث فيه عن معاناتها النفسية والمادية والاسرية، ووجهت رسالة خلال البث أوصت فيها بابنتيها.

ما دفع بسنت سليمان إلى إنهاء حياتها

كشفت البلوجر الراحلة بسنت سليمان خلال البث عن معاناتها مع زوجها بعد الانفصال حيث استمرت النزاعات القضائية بينهم حوالي أربع سنوات ما بين قضايا الخلع والنفقة والحضانة.

تسببت تلك النزاعات القضائية بين بسنت وطليقها في تعرضها لعدة أزمات نفسية ومادية أثرت على معيشتها ودفعتها لإلقاء نفسها من الدور الثالث عشر من محل إقامتها في عمارة بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية.

الآثار الاجتماعية الناتجة عن وفاة البلوجر المصرية بسنت سليمان

أثرت طريقة وفاة البلوجر على المتابعين الذين أبدوا حزنهم واستيائهم على طريقة الوفاة المؤلمة، وهو ما دفع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة مايا مرسي إلى التحدث عن الجريمة، ووصفها بجرس الإنذار الخطير على الأمهات المصرية نتيجة الخلافات الأسرية.

أجرى البرلمان تعديلات على منظومة الحقوق والواجبات الاسرية في مصر من أهمها تحديد حد أدنى للنفقة الزوجية تبلغ 10 آلاف جنيهاً مصرياً لضمان مستوى معيشي ثابت وكريم للأسرة المصرية، بالإضافة إلى دعم حق الزوجة في اللجوء القضائي والمطالبة بثلث ثروة الزوج في حالة الإنفصال.