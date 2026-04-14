لا تفوت المتعة.. اكتشف تردد قناة ماجيستك سينما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:29 مساءً - يشهد تردد قناة ماجستيك الجديد اهتمامًا واسعًا من قبل عشاق الأفلام بالوطن العربي، للاستمتاع بمحتواها المتنوع الذي يلائم أذواق جميع أفراد الأسرة. تهتم القناة بعرض باقة مميزة من الأفلام الأكشن والإثارة وغيرها من الروائع السينمائية الكلاسيكية هو ما جعلها من القنوات المفضلة للجمهور.

تردد قناة ماجستيك على النايل سات

التردد: 10876.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚ .

الجودة: HD.

نبذة عن قناة ماجستيك سينما

استطاعت القناة حجز مكانة مميزة بين الجمهور بتقديمها محتوى سينمائي متنوع يناسب كافة الفئات العمرية والاهتمامات، حيث يمكنكم الاستمتاع بمجموعة من الأفلام الحصرية الأجنبية والعربية التي تعرض لأول مرة على شاشات التلفاز إلى جانب مشاهدة كلاسيكيات الأفلام العربية مجانًا دون أي رسوم أو اشتراكات شهرية وهو ما يعزز من شعبيتها لدى محبي السينما.

يقدم محتوى قناة ماجيستك بأعلى جودة طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش والصوت نقي مما يسمح للمشاهدين بالاستمتاع بأي وقت ترغبون به من أفلام.