وزارة التضامن تبدأ صرف دعم تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2026 غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:30 مساءً - انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من الاستعدادات الخاصة ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة " عن شهر أبريل 2026 اعتبارا من غدا الأربعاء وذلك للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية وكبار السن .

أماكن صرف مساعدات الدعم النقدى للأسر المستحقة

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للأسر المستحقة من جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.