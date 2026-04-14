”سدهم منهار” النصر السعودي يُشعل الأجواء ويهين الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:29 مساءً - أشعل نادي النصر أجواء المنافسة مع غريمه التقليدي الهلال عقب الإقصاء الآسيوي للأخير من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اعتبرها كثيرون تلميحًا ساخرًا من وداع الزعيم للبطولة.

وكان الهلال قد غادر المسابقة القارية من دور الـ16 عقب خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة المثيرة بالتعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

النصر يثير الجدل برسالة غامضة بعد خروج الهلال الآسيوي

ونشر الحساب الرسمي للعالمي رسالة قال فيها:

"السد المنيع لنصرهم العظيم.. حضوركم المؤثر هو القوة التي تدعم نجومكم"

قبل أن يضيف:

"بالأصفر نحضر.. ومن أجل الأصفر نساند وندعم"

وأثارت التغريدة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى قطاع كبير من الجماهير، خاصة أنصار الهلال، أنها تحمل سخرية غير مباشرة من خسارة الفريق أمام السد، لا سيما مع استخدام عبارة "السد المنيع" في التوقيت ذاته.

وشهدت منصات التواصل تفاعلًا كبيرًا من جماهير النصر، التي استغلت خروج الهلال لتزيد من سخونة الصراع بين الغريمين، في ظل المنافسة المشتعلة بينهما على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

موعد مباراة النصر أمام الاتفاق

يستعد النصر لخوض مواجهة مهمة أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق مع الهلال إلى 8 نقاط مؤقتًا، قبل خوض الزعيم مبارياته المؤجلة

ويعتلي النصر صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق مريح على الهلال قبل الجولات الحاسمة من المسابقة.