طلبات مارت: السوق المصري مستقر ولم نشهد تباطؤًا في الطلبات أو تغيرًا في سلوك المستهلك

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 05:03 مساءً - محمد أحمد _ أكد محمد سكينة المدير العام الإقليمي لـ«طلبات مارت»، أن أداء الشركة في السوق المصري يشهد استقرارًا ونموًا متواصلًا، دون تسجيل أي تباطؤ في معدلات الطلب خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار.

وأوضح خلال افتتاح أكبر مركز توزيع لـ«طلبات مصر» في الشرق الأوسط بمجال التجارة السريعة، أن الشركة تعتمد بشكل كبير على دعم المصنعين المحليين، باعتبار السوق المصري سوقًا إنتاجيًا في الأساس، وهو ما يمثل ميزة تنافسية مهمة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المنتجات المتداولة عبر المنصة تأتي من شركات ومصنعين محليين.

وأضاف أن الشركة لم ترصد أي تغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين أو في هيكل المشتريات خلال الفترة الماضية، حيث ما زالت الفئات والمنتجات الأكثر طلبًا عند مستوياتها الطبيعية دون تغيرات ملحوظة.

وأشار سكينة، إلى أن «طلبات مارت» تلتزم بسياسة تسعير تستهدف تقديم أفضل قيمة للعميل، موضحًا أنه في حال وجود زيادات سعرية في السوق يتم الاعتماد على المخزون المتوفر بأسعاره السابقة لصالح العملاء، دون تحقيق استفادة من فروقات الأسعار.

وأكد أن الشركة تواصل العمل وفق آليات تتماشى مع أسعار السوق، مع الحرص على الحفاظ على استقرار تجربة المستهلك وجودة الخدمة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل سعر ممكن للعملاء في جميع الظروف.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

