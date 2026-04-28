طلبات مصر تفتتح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 05:03 مساءً - محمد أحمد _ قالت هدير شلبي، المدير التنفيذي ونائب رئيس إدارة «طلبات مصر»، إن الشركة تواصل تحقيق نمو قوي في السوق المصري، مدعومة بتوسعات استراتيجية واستثمارات متزايدة في البنية التحتية والتكنولوجية.

وأوضحت، خلال افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لرحلة نجاح ممتدة، لم تكن لتتحقق دون دعم الحكومة المصرية، مشيرة إلى حضور عدد من الوزراء والمسؤولين مراسم الافتتاح.

وأضافت شلبي أن «طلبات مصر» نجحت في الوصول إلى أكثر من 21 مدينة على مستوى الجمهورية، وتقدم خدماتها يوميًا لملايين المستخدمين، في إطار خططها لتعزيز انتشارها وتوسيع قاعدة عملائها.

الشركة وفّرت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة

وأكدت أن الشركة وفّرت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من 1500 فرصة في مراكز الخدمات المشتركة (Shared Services)، فضلًا عن توظيف نحو 100 متخصص في مجالات التكنولوجيا وتطوير المنتجات داخل السوق المحلي.

74 % من خدمات العملاء لـ 8 دول تُقدَّم من داخل مصر

وأشارت إلى أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا لعمليات الشركة في المنطقة، حيث يتم تنفيذ نحو 30% من تطوير تطبيق «طلبات» من خلال مهندسين مصريين، فيما يتم تقديم 74% من خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء على مستوى المنطقة من داخل مصر، لخدمة ثماني دول.

وفيما يتعلق بتجربة المستخدم، لفتت إلى تحول ملحوظ في أنماط الدفع، حيث تجاوزت نسبة المدفوعات الإلكترونية عبر التطبيق 50%، ما يعكس تغير سلوك العملاء وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.

وأوضحت شلبي، أن الشركة تبنت استراتيجية تنويع الخدمات، لتشمل إلى جانب توصيل الطعام خدمات التسوق من السوبرماركت، بهدف التحول إلى تطبيق يومي شامل يلبي مختلف احتياجات المستخدمين.

وأضافت أن «طلبات مارت» تمثل أحد أبرز محركات النمو في قطاع التجارة السريعة داخل السوق المصري، مؤكدة استمرار الشركة في الاستثمار لتعزيز قدراتها التشغيلية.

وشدد شلبي بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.

