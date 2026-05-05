نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تؤكد تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:56 مساءً - دوت الخليج_ عقد دكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الملفات المهمة، وبحث سبل دعم المستثمرين في مختلف القطاعات.

وأكد د. حسين عيسى حرصه على استمرار التواصل المباشر والدوري مع منظمات الأعمال، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية من خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، أعرب محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، عن تقديره لحرص نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية على لقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس انفتاح الحكومة على القطاع الخاص، وحرصها على تعزيز التواصل معه ودعم أنشطته بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين عددًا من الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها إتاحة المزيد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، في ظل تزايد الطلب عليها لإقامة المشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أعضاء الاتحاد أن التوسع في إنشاء هذه المصانع يسهم في تحقيق قدر أكبر من التكامل داخل القطاع الصناعي بالسوق المصرية، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويعزز القيمة المضافة، ويسهم في رفع معدلات الإنتاج.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الطلبات للحصول على أراضٍ صناعية مرفقة لإقامة مشروعات صناعية في عدد من المحافظات، مؤكدين أهمية تسهيل إجراءات تخصيص هذه الأراضي وتسريعها، بما يواكب حجم الطلب المتزايد ويدعم خطط التوسع الصناعي.

كما أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتمكينهم من الاندماج الفعال في العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز سلاسل القيمة داخل السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتولى تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال في مختلف المجالات، داعيًا اتحاد المستثمرين إلى تعزيز التعاون مع الأمانة الفنية للمجموعة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تؤكد تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.