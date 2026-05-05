أسباب الشعور بالدوار بعد ممارسة الرياضة.. علامات لا يجب تجاهلها

الدوار من المشكلات الصحية الشائعة بين الأشخاص، وتتفاوت أسبابها ما بين الخفيفة التي لا تستدعي القلق والخطيرة التي تتطلب التدخل الطبي، فما أسباب الشعور بـ الدوار بعد ممارسة التمارين، هل تشير إلى حالة صحية خطيرة؟.

في هذه السطور نستعرض أسباب الدوار بعد ممارسة الرياضة، وعلامات تحذيرية لا يجب تجاهلها، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

لماذا يحدث الدوار؟

الشعور بالدوار أو الدوخة بعد التمرين قد يكون مزعجًا، وهو أكثر شيوعًا مما تتصور، ورغم سهولة تجاهله باعتباره مجرد إرهاق، إلا أن الدوخة قد تشير إلى مشاكل صحية كامنة مثل الجفاف، أو انخفاض مستوى السكر في الدم، أو حتى عادات رياضية غير سليمة.

الدوخة بعد التمرين ليست مجرد إرهاق، بل هي علامة تحذيرية تدل على أن جسمك بحاجة إلى عناية، فقد تشير إلى هذه الحالات:

1- انخفاض نسبة السكر في الدم

إن تخطي الوجبات قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يستنزف طاقتك. يحتاج دماغك إلى الوقود ليعمل.

2- الجفاف

التعرق دون شرب كمية كافية من الماء ضغط الدم مما يسبب الدوار والدوخة، والشعور بعدم الاتزان.

3- الحركات المفاجئة

النهوض بسرعة كبيرة بعد رفع الأثقال يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعطي شعور بهذه الحالة.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

على الرغم من أن الدوار الخفيف شائع، إلا أن هذه الأعراض تتطلب عناية فورية:

1- تشوش الرؤية أو الارتباك

2- ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

3- نوبات إغماء أو شبه إغماء

4- صداع شديد أو قيء.

- إذا استمر الدوار لأكثر من بضع دقائق أو ازداد سوءًا، فتوقف عن ممارسة الرياضة واطلب المساعدة.

نصائح للتخلص من الدوار

1- تناول الطعام قبل وبعد التمرين: مثل تناول وجبة خفيفة (كربوهيدرات + بروتين) قبل التمرين بساعة إلى ساعتين.

2- حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الماء أثناء التمارين، وللجلسات المكثفة، أضف الإلكتروليتات.

3- تجنب الوقوف المفاجئ: اجلس لمدة 30 ثانية بعد مجموعات التمارين الثقيلة قبل الوقوف.

4- استعن بشخص مساعد: إذا كنت ترفع أوزاناً ثقيلة، فاطلب من شخص أن يساعدك، ويمكنه أن يمسك بك إذا فقدت وعيك.

5- الإحماء: خصص من 5 إلى 10 دقائق لتمارين التمدد قبل وبعد التمارين الرياضية لتحسين تدفق الدم.