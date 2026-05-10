ملف.. فرص كبيرة لزيادة استثمارات اقتصادية قناة السويس

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 05:01 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تبرز أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، حيث تدرس الشركات العالمية حاليًا تنويع مواقع إنتاجها لتقليل المخاطر وكفاءة إدارة التكاليف التشغيلية.

يأتي ذلك في وقت تتمتع فيه مصر بميزة تنافسية عالية، وهي الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي مقابل اضطراب الخليج والتأثيرات غير المباشرة على منطقة جبل علي الإماراتية.

يشير الطرح الأكثر دقة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست «بديلًا كاملًا» لجبل علي، لكنها منصة إقليمية موازية ومكملة قادرة على جذب شريحة مهمة من الاستثمارات، خاصة مع توجه الشركات لتنويع سلاسل الإمدادات.

ويزخر الوضع الراهن بفرص قوية وحقيقية لمصر في ظل مجموعة من العوامل الداعمة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تطوير نحو 14 ميناءً بحريًّا، شملت إنشاء أرصفة جديدة ومحطات حاويات وتوسعة مساحات التداول، فيما تصل سعات البنية التحتية للموانئ إلى نحو 66 قدمًا.

كما ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى نحو 155 منطقة حتى عام 2025، بجانب اتجاه الدولة لإنشاء 16 مجمعًا صناعيًّا جديدًا مجهزًا بالتراخيص والمرافق الأساسية.

ويُقدّر حجم الاستثمارات المرتبطة بالمشروعات التي جرى الإعلان عنها خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية بنحو 18 مليار دولار، علمًا بأن هذه الأرقام ليست استثمارات تم ضخها بالكامل حتى الآن.

ولتعظيم استفادة مصر يتعين التوسع في خدمات تموين السفن والصيانة وسد فجوة إتاحات الأراضي الصناعية وتقليص جهات الفحص للشحنات الواردة، وتعزيز برامج التدريب الفني للعمالة وربطها باحتياجات الصناعة.

أحمد عبد الحافظ: مصر قادرة على جذب جزء من الاستثمارات النازحة

عمرو البطريق: الربط بين ثلاث قارات والاستقرار أبرز العوامل الداعمة لاقتصادية قناة السويس

محمد عزوز: اقتصادية قناة السويس مرتفعة الجاذبية

