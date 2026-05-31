نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات ترفع أسعار البنزين للشهر الرابع على التوالي وتخفض الديزل في يونيو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 08:01 مساءً - سي إن بي سي_ رفعت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أسعار البنزين لشهر يونيو 2026، للمرة الرابعة على التوالي، بزيادة تراوحت بين 28 و29 فلساً للتر، فيما خفضت سعر الديزل بمقدار 36 فلساً للتر.

وارتفع سعر لتر بنزين «سوبر 98» إلى 3.95 دراهم خلال يونيو، مقارنةً بـ3.66 دراهم في مايو.

كما زاد سعر بنزين «خصوصي 95» إلى 3.83 دراهم للتر، مقابل 3.55 دراهم في مايو، فيما ارتفع سعر بنزين «إي بلس 91» إلى 3.76 دراهم للتر، مقارنةً بـ3.48 دراهم في الشهر السابق.

في المقابل، خُفض سعر الديزل إلى 4.33 دراهم للتر خلال يونيو، مقابل 4.69 دراهم للتر في مايو.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين 1 يونيو 2026، على أن تشمل التسعيرة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

