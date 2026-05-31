مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 10:24 مساءً - بدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد استقبال رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وسط جاهزية تشغيلية متكاملة وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج العائدين.



استقبال أولى رحلات عودة الحجاج



وشهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي اليوم استقبال أولى رحلات عودة الحجاج لشركة مصر للطيران، وبلغ عدد رحلات اليوم 13 رحلة جوية قادمة من جدة تقل ضيوف الرحمن بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج هذا العام بينما يبلغ عدد الرحلات الجوية القادمة من الأراضي السعودية غداً أول يونيو 13 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران، وذلك في إطار خطة تشغيلية شاملة لاستقبال رحلات العودة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج العائدين.



تكثيف الخدمات الإرشادية



ورفعت شركة ميناء القاهرة الجوي درجة الاستعداد القصوى بجميع مباني الركاب والصالات المخصصة لاستقبال الحجاج، مع تعزيز فرق العمل وتكثيف الخدمات الإرشادية والتنظيمية، وتوفير المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الرحلات والحقائب لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وفي هذا السياق، صرح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن الشركة سخّرت كافة إمكاناتها البشرية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات وصولهم، مؤكدًا أن جميع الجهات العاملة بالمطار تعمل في تناغم كامل وعلى مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال موسم عودة الحجاج.

وأضاف أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بجاهزية تشغيلية عالية وخبرة كبيرة في إدارة مواسم الذروة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراحل التشغيل لضمان راحة الحجاج وتقديم تجربة سفر متميزة تعكس المكانة الرائدة للمطار باعتباره البوابة الجوية الرئيسية لجمهورية مصر العربية.