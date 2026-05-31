رابطة الأندية واتحاد الكرة يعلنان الراعي الجديد ومسمى الدوري في مؤتمر عالمي بالأهرامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 10:24 مساءً -

تستعد مؤسسات كرة القدم المصرية، وعلى رأسها رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، لعقد مؤتمر صحفي موسع في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، بمنطقة سفح الأهرامات التاريخية.

ويهدف المؤتمر إلى الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل الخاصة بالراعي الجديد لكرة القدم المصرية، إلى جانب الكشف عن المسمى الجديد للدوري في نسخته المقبلة، وسط توقعات بحضور إعلامي كبير يمثل مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية هذا الحدث الرياضي البارز.

وفي سياق متصل، يشهد هذا الملف تنسيقًا كاملًا بين رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل وضع الصيغة النهائية لشكل الدوري في موسمه الجديد، إلى جانب إعداد ترتيبات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الراعي.

ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار سعي الجانبين إلى تقديم نسخة تنظيمية متميزة للمسابقة المحلية، تعكس مكانة كرة القدم المصرية، وتلبي تطلعات الجماهير والأندية المشاركة.