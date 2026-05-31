وزير المالية: 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 08:01 مساءً - دوت الخليج_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ،أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو قوي ومتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وقال كجوك إن الموازنة الجديدة خصصت 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، في إطار جهود الدولة لتحفيز الصادرات وزيادة الإيرادات من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأضاف أن الموازنة تتضمن 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأشار كجوك إلى تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يعزز جهود توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي