الكاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر والمغرب لتحديد برونزية أمم أفريقيا للناشئين

الكاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر والمغرب لتحديد برونزية أمم أفريقيا للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخبي مصر والمغرب، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

 

ويقود المباراة الحكم النيجيري عبدالسلام إبيولا كحكم ساحة، ويعاونه الجنوب أفريقي بالوي كليدوين كمساعد أول، وشاجي باداياشي من سيشيل كمساعد ثانٍ، فيما يتولى البوروندي رودريج بيجيريمانا مهمة الحكم الرابع، ويشغل التشادي داود علي منصب الحكم المساعد الاحتياطي.

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للناشئين نظيره المغربي في تمام العاشرة مساء غدٍ الاثنين، على استاد أكاديمية محمد السادس.

 

يُذكر أن الحكم النيجيري عبدالسلام إبيولا سبق له إدارة مواجهة المنتخبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

 

 

 

