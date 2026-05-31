المنتخب الوطني يبدأ استعداداته لودية البرازيل بتدريب ليلي في أوهايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 10:24 مساءً -

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، أولى تدريباته في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الخامسة مساءً بتوقيت ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة البرازيل وديًا يوم 6 يونيو المقبل، في إطار التحضيرات لكأس العالم.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السادسة صباحًا بتوقيت أوهايو، حيث حرص الجهاز الفني على تنظيم جولة مشي خفيفة للاعبين لمدة 15 دقيقة خلال فترة الظهيرة، بهدف استعادة النشاط والتأقلم مع الأجواء قبل انطلاق البرنامج التدريبي الرسمي في الخامسة مساءً بتوقيت أوهايو.