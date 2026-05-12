: ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثانية تعبر هرمز إلى باكستان

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:13 مساءً - _ تعبر ناقلة قطرية ثانية محملة بالغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز، بعد أيام من عبور أول شحنة من هذا النوع، بموجب اتفاق بين إيران وباكستان، في خطوة تسلط الضوء على أن حركة المرور عبر الممر المائي تتم على أساس كل حالة على حدة في ظل استمرار مخاطر الصراع في المنطقة.

وتُظهر بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن السفينة “محزم”، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، غادرت ميناء رأس لفان في قطر، وتتجه شمال شرقًا نحو ميناء قاسم في باكستان، ومن المتوقع وصولها في 12 مايو.

ويُعد هذا العبور هو ثاني عملية ناجحة لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب مع إيران، بعد عبور ناقلة أخرى هي “الخريطيات” يوم السبت عبر المسار الشمالي الذي وافقت عليه إيران، وتمكنت من اجتياز المضيق بالفعل يوم الأحد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قطر تبيع الغاز إلى باكستان بموجب اتفاق بين الدوحة وإسلام آباد، وأن إيران وافقت على مرور هذه الشحنات لتعزيز الثقة مع قطر وباكستان، في ظل التوترات الإقليمية.

كما أشارت مصادر إلى أن من المتوقع أن تتجه ناقلتان أخريان محملتان بالغاز الطبيعي المسال القطري إلى باكستان خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر مطلع على الاتفاق إن باكستان تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور عدد محدود من ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، في ظل حاجتها الملحة لمعالجة نقص الغاز لديها.

