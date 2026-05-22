: تحالف أوبك+ قد يرفع إنتاج النفط في يوليو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 01:07 مساءً - _ أفادت أربعة مصادر بأن 7 دول رئيسية منتجة للنفط ضمن تحالف “أوبك بلس” من المرجح أن توافق على زيادة طفيفة في إنتاج شهر يوليو خلال اجتماعها المقرر في السابع من يونيو، على الرغم من استمرار تعطل بعض عمليات التسليم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وتوقعت المصادر أن يرتفع الهدف الشهري الذي حددته الدول الـ7 الرئيسية في تحالف “أوبك بلس” بنحو 188 ألف برميل يوميا.

وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن أسمائها مؤكدة عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 13 مايو الجاري، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 بمقدار 200 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديرات أبريل، إلى 1.2 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 106.3 مليون برميل يومياً.

وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الطلب إلى 107.9 مليون برميل يومياً.

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج تحالف “أوبك بلس” دون تغيير عند 600 ألف برميل يومياً في 2026، ليصل الإنتاج إلى 54.8 مليون برميل يومياً، بدعم من البرازيل والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين.

كما توقعت المنظمة نمواً إضافياً بنحو 600 ألف برميل يومياً في 2027 ليصل الإنتاج إلى 55.4 مليون برميل يومياً، مع توقعات بقيادة قطر والبرازيل وكندا والأرجنتين للنمو.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج “أوبك بلس” خلال 2026 بنحو 200 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 42.7 مليون برميل يومياً، فيما أبقت توقعاتها لعام 2027 دون تغيير عند 43.6 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى تراجع إنتاج “أوبك بلس” خلال أبريل بنحو 1.74 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 33.19 مليون برميل يومياً.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% في 2026 و3.2% في 2027.

