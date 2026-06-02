تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 07:07 مساءً - وكالات _ تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال مايو أيار على أساس سنوي وفقاً لتوقعات المحللين، وسط زيادة أسعار الطاقة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% في مايو على أساس سنوي

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، الثاني من يونيو، عن يوروستات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% في مايو على أساس سنوي، من 3% في أبريل.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.1%

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%.

وقفزت أسعار الطاقة 10.9% الشهر الماضي مقابل زيادة 10.8% في أبريل.

أسعار الخدمات ارتفعت 3.5% في مايو

وزادت أسعار الخدمات 3.5% الشهر الماضي على أساس سنوي بعد زيادة 3% في الشهر السابق له.

كما تسارع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة والتبغ والكحوليات إلى 2.5% في مايو من 2.2% خلال أبريل.

وعلى صعيد دول الاتحاد الأوروبي، تباطأ التضخم في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- إلى 2.7% من 2.9%.

فيما سجل مستويات أعلى 5% في اليونان، وتسارع في فرنسا من 2.5% إلى 2.8%.

وتشير بيانات LSEG إلى أن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 94% أن يرفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

