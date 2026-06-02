نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:13 مساءً - وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4489.34 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال جلسة الجمعة الماضية.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.9% لتسجل 4506.30 دولارًا للأوقية.

ويأتي تراجع المعدن النفيس في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات التوترات الجيوسياسية على مسار التضخم وأسعار الفائدة العالمية، وسط توقعات بأن تؤدي المخاطر المرتفعة إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية.

