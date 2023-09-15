ملعب مباراة السوبر الأفريقى جاهز لاستقبال الأهلي واتحاد العاصمة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 05:33 مساءً - نشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على صفحاته الرسمية صوراً لملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف قبل ساعات من استضافة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة.

ملعب السوبر الافريقي

ملعب السوبر الافريقي

ملعب السوبر الافريقي

ملعب السوبر الافريقي

وتعتبر الأندية المصرية هي الأكثر فوزًا بلقب البطولة بـ12 مرة ( بواقع 8 ألقاب للأهلى و 4 ألقاب للزمالك)، كان آخرها تتويج الأهلي بلقب 2021، مقابل تتويج وحيد لنظيرتها الجزائرية، جاء عن طريق وفاق سطيف عام 2014 على حساب القلعة الحمراء بالذات.

ويطمح الأهلي فى استمرار هيمنته على مستوى السوبر الأفريقي بعد أن تُوج باللقب 8 مرات سابقة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة في تاريخه.

ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.