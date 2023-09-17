نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك عربي وعالمي لإغاثة ليبيا.. تعرف على المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المساعدات الدولية تصل السبت إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة بعد 6 أيام على الكارثة، آتية من أوروبا والشرق الأوسط وبرامج تابعة للأمم المتحدة.

الإمارات:

وصلت طائرة شحن إماراتية إلى مطار بنينا شرقي ليبيا. وتحمل الطائرة الإماراتية عددا من فرق البحث والإنقاذ للمشاركة في عمليات إغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت عددا من المناطق شرقي ليبيا.

وصلت طائرة مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار بنغازي لمساعدة المتضررين من آثار الإعصار والسيول. تأتي هذه المبادرة في ظل الجهود للتخفيف من الآثار الكبيرة للإعصار دانيال الذي ضرب أجزاء مهمة من مدن الشرق الليبي.

قامت طائرة إماراتية بتفريغ أطنان من المساعدات في شاحنات كبرى استعدادا لنقلها إلى المناطق المنكوبة.

حملت الطائرة الإماراتية زيتا وأرزا وأطعمة معلّبة وتمورا وحليب أطفال بالإضافة إلى خيم ومعدّات إنقاذ وأدوات طبخ. وقرب مدرج الطائرات، انطلقت شاحنات تحمل مولّدات كهرباء كانت قد وصلت من الإمارات في وقت سابق، نحو درنة التي تبعد نحو 300 كلم.



مصر



أرسلت مصر ثلاث طائرات عسكرية تحمل فرق انقاذ ومساعدات طبية وخيم.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها أمرت بإرسال "قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية" عن طريق البحر والبر.



السعودية

غادرت السبت الطائرة الإغاثية السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وتحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

إلى ذلك، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته "بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية (الحدودية مع ليبيا) للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم".



الجزائر

أرسلت الجزائر منذ الثلاثاء مساعدات انسانية تشمل مواد غذائية ومعدات طبية وألبسة وخيم عبر جسر جوي تشارك فيه ثماني طائرات عسكرية، وفق بيان من الرئاسة الجزائرية. كما وصل إلى درنة فريق متخصص من الدفاع المدني يضم 113 عنصرا بينهم غطاسون وأطباء.



الأردن

أرسل الأردن الأربعاء طائرة مساعدات أولى على متنها فريق انقاذ ومواد غذائية وخيم وأغطية، أتبعها الخميس بطائرة ثانية على متنها 28 متخصصا في جهود البحث والانقاذ والاسعاف في حالات الكوارث الطبيعية، منهم خمسة أطباء.



فلسطين

وصل الخميس فريق إنقاذ أرسلته السلطة الفلسطينية يتألف من 37 شخصا بينهم أطباء.