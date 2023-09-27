رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة الكويت ورئيس هيئة صحة البحرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:13 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأشقاء في الدول العربية .. ويؤكد: التجربة المصرية باتت ملهمة للعديد من الدول للنهوض بقطاع الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض الفرص الاستثمارية خلال اللقاء .. ويؤكد: نسعى لتحفيز الشراكات العربية والدولية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار الصحي في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز التعاون للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي والوصول به إلى مرحلة العالمية .. وتحقيق التكامل والأمن الصحي بالمنطقة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة بدولة الكويت، والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدولة البحرين، والدكتورة مريم مطر، رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، والدكتور أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا والمشرق العربي في شركة فياتريس الأمريكية.

جاء ذلك في ختام مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، ضم كلًا من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من القيادات الصحية بهيئة الرعاية، والقطاع الصحي المصري الخاص، في فعاليات المنتدى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الرابع والعشرين "ميد هيلث أبو ظبي" 2023، والمنعقد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والشكل الجديد للنظام الصحي المصري بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأثرها الفريد على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتحقيق التميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وإدخال تقنيات طبية جديدة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، ونظم التشغيل المبنية على العلم والمعرفة وتحليل البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة، وتدريب القوى البشرية، إضافة إلى إنشاء حاضنة الأفكار والأبحاث للتطوير.

واستعرض السبكي، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، واستراتيجية تنفيذ المشروع، بداية من التخطيط الصحي الجيد طبقًا لدراسة الاحتياجات الصحية للمواطنين والخريطة الصحية للأمراض، وغيرها من محاور التنفيذ والتي تشمل الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل القوى البشرية، وتقوية نظام الرعاية الصحية الأولية، والمتابعة والتقييم المستمر للأداء، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات بهدف تكامل وإثراء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبحث اللقاء، سبل التعاون لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأشقاء في الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي والوصول به إلى مرحلة العالمية، وتحقيق التكامل والأمن الصحي بالمنطقة.

وتناول اللقاء، الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي بمصر، وبخاصة بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة وغير متناهية في هذا المجال، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى ثلاثة نماذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أولهما الاستثمار في البنية التحتية للمنشآت الصحية، وثانيهما الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وثالثهما التابعة نموذج متكامل من الأول والثاني يضم البناء والتشغيل والإدارة للمستشفيات في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التجربة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل باتت ملهمة للعديد من الدول، للتغلب على أية تحديات، والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية من أجل ضمان مستقبل صحي أكثر قوة وفعالية ومرونة للأجيال الحالية والقادمة، ومؤكدًا أهمية تكوين مجموعات عمل مشتركة لتبادل الخبرات في إعادة بناء النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي بأكمله.

وتابع السبكي: أنه نسعى لتحفيز الشراكات العربية والدولية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار الصحي في مصر، مؤكدًا أن وجود نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يضمن للمستثمرين أن يكون لهم عائد على الاستثمار يتناسب مع حجم استثماراتهم.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ينعقد منتدى اتحاد المستشفيات العربية في دورته الرابعة والعشرين، بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع دائرة الصحة أبو ظبي، تحت شعار "قيادة مستقبل الرعاية الصحية: استدامة، تحول، تعاون"، وبحضور العديد من وزراء الصحة العرب، ونخبة من رؤساء هيئات الصحة العربية، والمسؤولون الحكوميون العرب، وممثلون عن جامعة الدول العربية، وصناع القرار الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية من مؤسسات كبرى وشركات عالمية، وبمشاركة 350 زائرًا، و50 متحدثًا من 12 دولة حول العالم.

وتتضمن فعاليات المنتدى، مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قيادة المستشفيات العربية نحو التحول والاستدامة والقيادة والصحة الرقمية والابتكار، وغيرها، ويناقشها نخبة من الخبراء العالميين والعرب، بهدف المُضِّي قُدمًا بمستقبل قطاعات الرعاية الصحية في المنطقة، كما يتضمن معرضًا متخصصًا لمقدمي الخدمات لعرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والإبتكارات الطبية في قطاع الرعاية الصحية.