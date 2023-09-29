ترتيب دوري نايل بعد انتهاء الجولة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:32 صباحاً - بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية بدوري نايل، تستعرض رابطة الأندية المصرية نتائج المباريات، حيث أسدل الستار بمواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في ختام الجولة، علما بأن مباراة الأهلي ضد سيراميكا تأجلت بسبب ارتباط الأحمر بمباراة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض "صوت الأمة" نتائج الجولة الثانية لبطولة دوري النايل:



فوز بيراميدز ضد البنك الأهلي 1-0

تعادل الزمالك ضد المقاولون 1-1

فوز سموحة على بلدية المحلة 2-0

فوز فيوتشر على الداخلية 2-1

تعادل إنبي ضد طلائع الجيش 0-0

فوز زد على الجونة 1-0

فوز المصري على فاركو 1-0

فوز الاسماعيلي على الاتحاد السكندري 3-1

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (مؤجلة)

ويتقاسم فيوتشر وزد صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية للبطولة.