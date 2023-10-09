الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 11:28 مساءً - أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اتصالًا هاتفيًا،الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وطالب الرئيس الفلسطيني، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، كتوفير المياه والكهرباء والغذاء .

وشدد الرئيس أبو مازن على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لسكان قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وبدوره، أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.