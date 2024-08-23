انطلاق بطولة "القاضية" للفنون القتالية ضمن فعاليات الرياضة بمهرجان العلمين الجديدة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 05:30 مساءً - تنطلق بطولة الفنون القتالية المختلفة "قاضية" مساء اليوم، الجمعة، ضمن فعاليات الرياضة بمهرجان العلمين الجديدة 2024 المقام حاليًا فى الصيف الجاري.

وتذيع الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن طريقة مشاهدة بث مباشر لبطولة "القاضية"، مشيرة إلى أنه سيكون عن طريق التواجد بالفعاليات وشراء التذاكر من موقع "تذكرتي" إلى جانب متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي للبطولة.

وتستمر فعاليات الرياضة المختلفة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة حاليًا، وتتجمل المدينة باستضافة بطولات ينتظرها الشباب المصرى.

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة من بطولة القاضية للفنون القتالية المختلطة MMA QADYA مساء أمس، بـ مهرجان العلمين والتي تضم 24 مقاتلا من 8 جنسيات مختلفة.

وستشهد البطولة مواجهات مثيرة بين 24 مقاتلا يمثلون 8 جنسيات مختلفة بينهم 4 سيدات، مما يضمن تنوعًا كبيرًا في الأسلوب والمهارات القتالية، وسيخوض المشاركون معارك شرسة في سعيهم للتغلب على خصومهم وحصد الألقاب والجوائز المالية.

وجاءت الدول المشاركة في البطولة على النحو التالي: (مصر - البرازيل - روسيا - الجزائر - المغرب - نيجيريا - توجو - السودان) .

وستشهد البطولة مواجهات مثيرة بين 24 مقاتلا يمثلون 8 جنسيات مختلفة بينهم 4 سيدات، مما يضمن تنوعًا كبيرًا في الأسلوب والمهارات القتالية، وسيخوض المشاركون معارك شرسة في سعيهم للتغلب على خصومهم وحصد الألقاب والجوائز المالية.

وجاءت ردود فعل إيجابية واسعة نالتها المنافسات الرياضية بمهرجان العلمين الجديدة والذي تستمر فعالياته حتى نهاية شهر أغسطس الحالي ، بمشاركة كبيرة من نجوم الرياضة المصرية في كافة الفعاليات الرياضية.

وخلال الأيام الأخيرة شهد مهرجان العلمين الجديدة إقامة مباراة الأساطير بين نجوم الأهلي والزمالك مع نجوم أندية الدوري، بجانب مباريات أساطير كرة الطائرة وكرة السلة.

ونالت الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين الجديدة إشادات كبيرة من كافة المشاركين والمتابعين لها، حيث أكد العديد على أن الفعاليات الرياضية في النسخة الحالية من المهرجان كانت مميزة وشهدت اهتماما كبيرا من جانب المنظمين.

وشهدت الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين الجديدة 2024 على مستوى جميع الألعاب وضمت كل من ..

1- مباراة أساطير الأهلي ضد أساطير الزمالك

2- باروميتير (أنشطة المغامرة ورياضة الحيوانات).

3- كرة السلة.

4- بادل.

5- الكرة الطائرة.

6- بطولة الـ MMA.

7- سباقات السرعة.

8- أنشطة رياضية أخرى.

9- ألعاب الطيران الشراعي.

نبذة عن مدينة العلمين