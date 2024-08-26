الشركة المتحدة تنعى الدكتور نبيل العربى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:30 مساءً - تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فقيد مصر والعرب، القامة الدبلوماسية والقانونية الكبيرة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وتؤكد الشركة المتحدة أن تاريخ الراحل، وهو أحد أبناء وأعمدة الدبلوماسية المصرية، ورمز من رموزها، وذو مكانة رفيعة المستوى في العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، قد كان له إسهامات عدة في الدبلوماسية العربية والدولية، ووضع الراحل المصالح المصرية والعربية والدفاع عنها هدفًا دائمًا لم يحد عنه أبدًا ، فأضحى بهذا الخلق وأهدافه النبيلة النموذج والقدوة والنبراس الذي يضيء مسيرة الكثير.

وتتقدم الشركة المتحدة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد.