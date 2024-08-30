بيرسى تاو يكذب شائعات رحيله ويعبر عن سعادته بالتواجد مع الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 09:32 مساءً - تحدث الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن مستقبله مع النادي الأهلي، في ظل التقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال بيرسي تاو لإذاعة "مترو إف إم" الجنوب أفريقية: "عندما غادرت النادي من أجل الراحة، كان الجميع سعداء ويقولون لي استمر وخذ قسطًا من الراحة".

وأضاف: "لقد سمعت شائعات عن وجود فرصة لي في كايزر تشيفز والوداد وفي المملكة العربية السعودية. حتى أن البعض يقول تنزانيا. لذلك أنا فقط أبحث لأنها مجرد شائعات".

وتابع: "أنا سعيد في النادي، والنادي سعيد بي، والأهلي نادٍ كبير، لذلك ستكون هناك دائمًا تقارير عن كل فرد، وهذا ما رأيته، لم يكن هناك تقرير رسمي من النادي أو مني لأننا شعرنا أن هذه مجرد شائعات".

وواصل: "إن كل ما تم تداوله من تقارير غير صحيح. فعندما وصلت إلى هناك كانوا يتحدثون عن إصابته بإصابة مزمنة، ولا أعلم من أين جاءت هذه التقارير. لذا فقد كانت مثل هذه التقارير موجودة دائمًا".

واستكمل: "لا أشعر بالقلق، كل ما أردته هو الحصول على فترة راحة. لا يزال لدينا الوقت الكافي للحديث عن العقد. لدينا عام واحد الآن. لكن الأمر سيكون صعبًا لأننا يجب أن نتحدث خلال هذه الأشهر الستة".