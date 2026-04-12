المصري هيثم حسن في مهمة ثقيلة اليوم مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:22 مساءً - تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى ملعب "بالايدوس"، حيث يصطدم فريق ريال أوفييدو بقيادة المصري الدولي هيثم حسن بمضيفه سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني، في مباراة يبحث فيها رفاق المحترف المصري عن طوق نجاة والهروب من القاع في جدول الترتيب.

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال أوفييدو والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة سيلتا فيجو وريال أوفييدو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. وستنقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تطور مستوى هيثم حسن مع ريال أوفييدو بعد موقعة إشبيلية

يدخل الجناح المصري هيثم حسن اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد مشاركته المؤثرة في المباراة الماضية أمام إشبيلية. وكان حسن قد شارك كبديل في الدقيقة 72، وقدم أداءً طيباً حصل من خلاله على تقييم 6.7، مساهماً في انتصار ريال أوفييدو الثمين بهدف نظيف.

موقف ريال أوفييدو الصعب في جدول الدوري الإسباني

يدخل ريال أوفييدو هذه المواجهة وهو يمر بوضعية حرجة، حيث يتذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة. ويحتاج الفريق بشدة لتحقيق نتيجة إيجابية لتقليص فارق الـ5 نقاط مع فريق إلتشي، ومحاولة الهروب من شبح الهبوط الذي يطارد النادي الأندلسي.