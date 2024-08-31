وزير الشباب والرياضة يهنئ بيراميدز بحصوله علي لقبه الأول ببطولة كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:29 صباحاً -

وبحضور سفيرة الإمارات بمصر مريم الكعبي ، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدمً جمال علام، واللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، استطاع نادي بيراميدز الحصول علي كأس مصر وذلك عقب تغلبه في المباراة النهائية علي فريق زد بهدف مقابل لا شيء.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن إقامة نهائي كأس مصر المسابقة الأقدم بتاريخ كرة القدم بمصر، بين فريقي " بيراميدز وزد " في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية والتي انتهت بتتويج فريق بيراميدز وحصوله علي كأس مصر للمرة الأولي بتاريخه هي دليل علي قوة الفرق بمصر ، وأن هناك العديد من الفرق التي باتت منافساً قوياً لفرق المقدمة في كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك والأندية الجماهيرية ، وهو الذي بالتأكيد سيزيد من قوة المنافسة وتطوير منظومة كرة القدم المصرية.