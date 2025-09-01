أخبار مصرية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث والتسول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 02:17 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ("عاطلَين، 4 سيدات" لهم معلومات جنائية ) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة (مدينة نصر أول) بنطاق محافظة القاهرة ، وبصحبتهم (26 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .   

     

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

 

أحمد صلاح

