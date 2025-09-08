نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يكشف تفاصيل اختيار طلاب برنامج تنمية مهارات اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اختيار الطلاب من الصف الرابع الابتدائي، في المرحلة الأولى لبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية.

واكد رمضان محمد، أنه تم اختيار ال١٩ محافظات الذي تم تطبيق البرنامج عليهم، بناءًا على المحافظات الاكثر احتياجا أو اقل أداءآ.



وشدد أن تهم تطبيق البرنامج في ٥٩ إدارة تعليمية داخل محافظات، وكان بهم ٤٥٠ ألف تلميذ و٢٠٠٠ موجهه ومعلم لغة عربية حاصلين على الماجستير والدكتوراه، تم تدريبهم على كيفية تطبيق البرنامج.

واوضح أنه تم عمل اختبار مستوى للطلاب بالصف الرابع الابتدائي، وتم اختيار جميع الطلاب الذين حصلوا على درجة اقل من ٦٠ من مائة، فتم اختيارهم لدخول البرنامج العلاجي لتنمية اللغة العربية.

وكشف، أن تم تطبيق البرنامج في خلال ثلاث شهور بواقع ٦٠ ساعة، ثم تم عمل تحليل البيانات والنتائج ووجدنا أن النتائج جاءت مبهرة في تطوير أداء الطلاب وتحسين القراءة والكتابة والاملاء لديهم.

جاء ذلك خلال إعلان انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

ويشهد الاحتفالية حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي منظمة اليونيسف وشركاء التنمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم

الأساسي.